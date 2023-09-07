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Türkiye'de bir ilçede halk otobüsleri öğrencilere ücretsiz oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'de bir ilçede halk otobüsleri öğrencilere ücretsiz oldu

KASTAMONU'da Azdavay ilçesinde öğrenciler, belediye halk otobüslerinden ücretsiz faydalanacak.

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Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm öğrencilere ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Civelek, açıklamasında, "İki yıldır ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize verdiğimiz ücretsiz ulaşım desteğimiz, bu yıl da devam edecek. Tüm imkanlarımızı zorlayarak, günde 4 defa dolmuşumuzu kullanan yaklaşık 120 öğrencimize dönem boyunca ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Sevgili öğrencilerimize 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarı ve sağlık diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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