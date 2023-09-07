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Scooter faciası kamerada! Kız çocuğu scooterla merdivenlerden düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Scooter faciası kamerada! Kız çocuğu scooterla merdivenlerden düştü

Karabük'te scooterla seyir halindeyken kontrolünü kaybeden kız çocuğu yol kenarındaki merdivenlerden düştü.

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Olay 100. Yıl Mahallesi 1042 Nolu Sokak'ta meydana geldi.
Ecrin isimli bir kız çocuğu scooter ile seyir halindeyken önündeki merdivenleri fark edemeyince yuvarlanarak düştü.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu görülürken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

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