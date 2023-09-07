BIST 8.287
DOLAR 26,84
EURO 28,80
ALTIN 1.656,39
HABER /  GÜNCEL

NATO'dan Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

NATO'dan Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini kınadığını söyleyerek, Türkiye'nin yeniden anlaşmanın sağlanması hususunda gösterdiği çabaları ise memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Abone ol

NATO Genel Sekreti Jens Stoltenberg, İttifak'ın, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesini kınadığını ve Türkiye'nin anlaşmayı yeniden tesis etme çabalarını ise memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Ukrayna'nın, Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almak için Haziran ayında başlattığı karşı saldırıda ilerleme kaydettiğini de belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "Ukraynalılar, Rus kuvvetlerinin savunma hatlarını aşmayı başardılar ve yavaş yavaş ilerliyorlar." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Van'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Adıyaman'da 500 yetim ve öksüz depremzedeye kırtasiye yardımı yapıldı
Adıyaman'da 500 yetim ve öksüz depremzedeye kırtasiye yardımı yapıldı
Önce kardeşini 20 kere bıçakladı sonra intihar etti! Cihangir'de korkunç cinayet
Önce kardeşini 20 kere bıçakladı sonra intihar etti! Cihangir'de korkunç cinayet
Bilecik'te kurtuluş şenlikleri Ceylan Ertem konseriyle son buldu
Bilecik'te kurtuluş şenlikleri Ceylan Ertem konseriyle son buldu
Sivaslı vatandaştan alkışlanacak hareket!
Sivaslı vatandaştan alkışlanacak hareket!
İstanbul' daki yağmurlar susuzluğa çare olacak mı? İşte barajlardaki son durum
İstanbul' daki yağmurlar susuzluğa çare olacak mı? İşte barajlardaki son durum
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı: 1 ölü!
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı: 1 ölü!
TTK'da 2 bin işçi alımı süreci başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti!
TTK'da 2 bin işçi alımı süreci başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti!
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda müzik ziyafeti
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda müzik ziyafeti
Anne adaylarına tetanos aşısı uyarısı!
Anne adaylarına tetanos aşısı uyarısı!
Kuzey Makedonya bağımsızlığının 32. yılını kutluyor
Kuzey Makedonya bağımsızlığının 32. yılını kutluyor
Durdurulan şahıs üzerinden çıkarttıkları ile şaşkına çevirdi! 101 tarihi eser ele geçirildi
Durdurulan şahıs üzerinden çıkarttıkları ile şaşkına çevirdi! 101 tarihi eser ele geçirildi