NATO'dan Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini kınadığını söyleyerek, Türkiye'nin yeniden anlaşmanın sağlanması hususunda gösterdiği çabaları ise memnuniyetle karşıladığını ifade etti.Abone ol
NATO Genel Sekreti Jens Stoltenberg, İttifak'ın, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesini kınadığını ve Türkiye'nin anlaşmayı yeniden tesis etme çabalarını ise memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Avrupa Parlamentosu'nda açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Ukrayna'nın, Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almak için Haziran ayında başlattığı karşı saldırıda ilerleme kaydettiğini de belirtti.
NATO Genel Sekreteri, "Ukraynalılar, Rus kuvvetlerinin savunma hatlarını aşmayı başardılar ve yavaş yavaş ilerliyorlar." dedi.