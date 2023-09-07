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Van'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Van'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir şahısın aracına ve ikametine gerçekleştirdiği operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, tespit ettikleri bir şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yaptıkları aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan işlem yapıldı.

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