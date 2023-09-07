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ABD'de tecavüz suçundan 7 yıl hapis yatan kişi 47 yıl sonra aklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de tecavüz suçundan 7 yıl hapis yatan kişi 47 yıl sonra aklandı

ABD'de tecavüz suçlamasıyla 7 yıldan fazla hapis yatan 72 yaşındaki Leonard Mack'ın, DNA testleri sonucu 47 yıl sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı.

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BBC'nin haberine göre, 1976'da tecavüz suçundan hüküm giyen Mack'a, Weschester Bölge Savcılığına bağlı Mahkumiyet İnceleme Biriminin haksız yere mahkum edilen kişileri temize çıkarmayı amaçlayan Masumiyet Projesi kapsamında çeşitli DNA testleri yapıldı.

İddia edilen suç üzerine 7 yıldan fazla cezaevinde kalan Mack, DNA testleri sonucunda 47 yıl sonra temize çıkarıldı.

Bunun, ABD tarihinde DNA kanıtları sayesinde en uzun süre sonra ortaya çıkan haksız mahkumiyet kararı olduğu ifade edildi.

Testler, gerçek failin, olayın yaşandığı günden haftalar sonra meydana gelen hırsızlık ve tecavüzden hüküm giyen bir başka kişi olduğunu ortaya koydu.

Bölge savcısı Miriam E. Rocah, yaptığı açıklamada, "Bu suçlamanın kaldırılması kararı, haksız mahkumiyetlerin sadece muhataplarına zarar vermekle kalmadığını aynı zamanda hepimizi daha az güvenli hale getirdiğini teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Masumiyet Projesi'ne göre Mack'in davasında olduğu gibi haksız mahkumiyetlerin başlıca nedeni tanıkların yanlış ifadeleri.

Projenin kıdemli avukatlarından Susan Friedman, "Eyaletin soruşturmayı yeniden açmak yerine kovuşturmaya devam etme kararı, dar bakış açısını ve ırksal önyargının hukuku sisteminde oynadığı rolü göstermektedir." dedi.

Haksız yere yıllarca mahkum edilen Mack ise yaptığı açıklamada, suçsuzluğunun kanıtlanacağına dair umudunu bir gün bile kaybetmediğini dile getirdi.

Mack, "Artık gerçekler gün yüzüne çıktı, nefes alabilirim, sonunda özgürüm." diye konuştu.

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