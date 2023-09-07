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Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 103 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 103 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

Osmaniye'de narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir araca gerçekleştirdiği operasyonda toplam 103 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde operasyon başlatıldı.

Uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan iki ayrı otomobil, Osmaniye il sınırlarında takibe alındı. Bir süre takip edilen şüpheli araçlar, uygulama noktasında durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği Poyraz ile otomobillerde yapılan aramalarda, bagaj kısmında bulunan çanta içerisinde 103 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Araçlardaki T.K. ve M.K., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

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