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İsrail'de dindar Yahudilerle ilgili talep tartışmalara yol açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'de dindar Yahudilerle ilgili talep tartışmalara yol açtı

İsrail'de hükümeti oluşturan dindar partilerin, dini eğitim alanların zorunlu askerlikten muaf tutulmasını kapsayan yasa çıkarılması yönündeki talebi tartışma konusu oldu.

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İsrail'de dindar Yahudi partiler, dini kurumlarda eğitim alan öğrencilerin ve mezunların zorunlu askerlikten muaf tutulmasına izin veren yasa için baskı yaparken, Gelecek Var, Ulusal Birlik ve İsrail Evimiz gibi laik ve muhalif partiler ise buna karşı çıkıyor.

"Zorunlu askerlik yasası olmadan hükümet de olmaz"

İsrail İnşaat ve İskan Bakanı ve Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi lideri Yitzchak Goldknopf, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, muafiyet yasasına işaret ederek "Yasa olmadan hükümet de olmaz, bu İsrail'deki din adamlarının talimatıdır." ifadelerini kullandı.

Bunu ertelemenin mümkün olmadığını savunan Goldknopf, İsrail Meclisinin gelecek ay çalışmalarına başlamasıyla söz konusu yasanın da onaylanacağını öne sürdü.

Goldknopf, aksi takdirde hükümetin 8 aydır süren protestolara rağmen yürürlüğe koymak istediği yargı reformlarına da destek vermeyeceklerini kaydetti.

"İsrail, güvenliği için halk ordusu modelini sürdürmeli"

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise yaptığı yazılı açıklamada zorunluğu askerliğin önemini vurguladı.

Halevi, açıklamasında, "Zorunlu askerlik tüm İsrailliler içindir. İsrail, güvenliği için halk ordusu modelini sürdürmeli." ifadelerine yer verdi.

Zorunlu askerlik muafiyetine dair Halevi, İsrail toplumunun "mümkün olduğu kadar çok bileşeninin" askere alınması gerektiğini belirtti.

Muhalif partiler, zorunlu askerliği destekliyor

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Halevi'yle benzer görüşleri paylaştı.

Lapid, "Genel Kurmay Başkanı Halevi’yi destekliyorum, kaçamak yapmadan herkesin askerlik yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Evimiz Partisi Başkanı Avigdor Lieberman konuya ilişkin, "Gerçek sağ, kaçma yasasını desteklemez." yorumunu yaptı.

İsrail yasalarına göre, Araplar ve Dürziler dışındaki 18 yaşını geçen İsrail vatandaşı kadınlar 24, erkekler 32 ay zorunlu askerliğe tabi tutuluyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, yılbaşında, hükümetini oluşturan dini partilere, İsrail Meclisinin zorunlu askerlik yasası çıkaracağı vaadinde bulunmuştu.

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