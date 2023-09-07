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Kars'ta hayvan hırsızları jandarma tarafından yakalandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kars'ta hayvan hırsızları jandarma tarafından yakalandı!

Kars'ta jandarma ekipelrinin hayvan hırsızlarına yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli 22 büyükbaş hayvan ile suçüstü yakaladı.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaylalarda geniş çaplı operasyon başlatan jandarma şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.

Operasyonda 3 kişi farklı yaylalardan çaldıkları 22 büyükbaş hayvanla yakalandı. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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