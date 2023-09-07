Kars'ta hayvan hırsızları jandarma tarafından yakalandı!

Kars'ta jandarma ekipelrinin hayvan hırsızlarına yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli 22 büyükbaş hayvan ile suçüstü yakaladı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaylalarda geniş çaplı operasyon başlatan jandarma şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.
Operasyonda 3 kişi farklı yaylalardan çaldıkları 22 büyükbaş hayvanla yakalandı. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.