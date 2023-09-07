Bodrum Belediyesi denizleri temizledi! Deniz dibinden 2 tonu aşkın atık çıkarıldı

Muğla Bodrum'da belediyenin düzenlediği deniz dibi temizliğinde 10 mahalleden 2 tonu aşkın atık toplandı.

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Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 19 Temmuz'da başlatılan deniz dibi temizliği etkinliği, Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgutreis, Akyarlar, Kadıkalesi, Ortakent ve Güvercinlik mahallelerinde gerçekleştirildi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, deniz dibinden çoğu metal, plastik ve camlardan oluşan 2 bin 283 kilogram atık çıkarıldı. Çalışmalara, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı gönüllü dalış ekipleri katıldı.

Etkinliğin son ayağı 13 Eylül'de Kumbahçe Koyu'nda gerçekleştirilecek. Çıkarılacak atıklar ve bu dönem yapılan çalışmaları gösteren fotoğraflar, Bodrum Belediye Meydanı'nda sergilenecek.