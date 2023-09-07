Esra Erol'da anlattı 18 yaşındaki Sümeyra'nın başına gelenler korkunç! 57 yaşındaki komşusundan hamile kaldı

Esra Erol'da programında gündeme gelen Sümeyra Altan olayı tüm Türkiye'yi şoke etti. 57 yaşındaki komşusu Hüseyin Selen'den hamile kaldığını söyleyen 18 yaşındaki Sümeyra zihinsel engelli babası ve halasıyla Esra Erol'un canlı yayınına çıkarak yardım istedi.

Abone ol

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da 28 Ağustos tarihinde yeni sezonuyla ekrana gelmeye başladı. Her bölümüyle büyük ses getiren programa Sümeyra Altan olayı damga vurdu. Bartın'da yaşayan Sümeyra, köydeki 57 yaşındaki komşusu Hüseyin Selen'den hamile kaldığını açıkladı.

Zihinsel engelli babası ve annesiyle babaannesinin evinde yaşayan Sümeyra köyde komşusu olan Hüseyin Selen'in sürekli evlerine girip çıkan biri olduğunu söyledi. Gelip gittiği esnadaki bakışlarından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Sümeyra bakışlarını hep kaçırmaya çalıştığını ifade etti.

Abi-kardeş gibi konuşurken...

Hüseyin Selen ile babaannesinin telefonuna mesaj atmasıyla konuşmaya başladığını söyleyen Sümeyra abi-kardeş gibi konuşurken bir anda 'Seni seviyorum. Buluşalım, konuşalım' şeklinde mesajlar aldığını dile getirdi.

"Çay içtikten sonra uyuyakalmışım"

İlk başlarda buluşmaya sürekli gitmediğini söyleyen Sümeyra, ''Bir gün 'Sadece arabada konuşacağız' dedi ve gittim'' dedi. Arabada kendisine; 'Karnım acıktı eve gidelim' dediğini dile getiren Sümeyra, 'Evde eşi olduğunu sanıyordum. Meğerse eşi evde yokmuş. Çay içtikten sonra uyuyakalmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum.' diyerek yaşadığı korkunç olayı anlattı.

Hala telefondaki fotoğraf ve videoları gördü

Daha sonra halasının Sümeyra'nın telefonunu ele geçirmesiyle her şey ortaya çıktı. Sümeyra'nın halası Maviye Ataman telefondaki fotoğrafları ve videoları gördü ve olayın peşine düştü. Hala Maviye Ataman öğrendiği şeylerin ardından soluğu karakolda aldı ve Hüseyin Selen'den şikayetçi olarak hakkında tutuklama kararı çıkarttırdı. Bir gece karakolda kalan Hüseyin Selen ertesi gün serbest bırakıldı.

Hamile kaldığı ortaya çıktı

Hala Maviye Ataman sağlık ocağının araması ile yeğeninin hamile kaldığını da öğrendi. Tüm bu iddiaların ardından Hüseyin Selen'in ablası da Esra Erol'un canlı yayınına bağlandı ve şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Selen'in ablası Sümeyra için 'Bu kız okula gidiyorum diye adamlarla buluşmuş hamile kalmış. Benim kardeşime iftira atıyor.' dedi.

Tüm bu açıklamaların ardından Esra Erol canlı yayınında Sümeyra ve Hüseyin Selen'e ait görüntüler yayınlandı. Sümeyra görüntülerin yayınlanmasının ardından 'Benden 40 yaş büyük Hüseyin bana şantaj yaptı, çocuğu düşürmem için bana ilaç verdi' açıklamasını yaptı.