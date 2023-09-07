Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'ya açtığı davayı kazandı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 40 bin lira tazminat ödeyecek. Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kermal Kılıçdaroğlu'nun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açtığı davada karar çıktı. Kararı, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çelik, Soylu'nun 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini söyledi.

15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde son duruşmanın görüldüğünü kaydeden Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk.. 18.11.2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ₺ Tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, kara para ve uyuşturucu iddialarına ilişkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşma yapan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir" ifadelerini kullanmış,



Kılıçdaroğlu ise Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası açmıştı.