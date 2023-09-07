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Ordu'da feci kaza! Hafif ticari araç 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da feci kaza! Hafif ticari araç 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Ordu Çaybaşı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1'i 8 aylık hamile kadın toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğribel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Sağlam (71) yönetimindeki 55 DS 258 plakalı ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kaza ihbarının alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çakır (73) ve Fatma Çakır (63) isimli şahsıların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Dursun Sağlam ile Seyfettin Sağlam (42) olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

8 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 8 aylık hamile kadın Cemile Sağlam (40), Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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