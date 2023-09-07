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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.313,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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BIST 100 endeksi, 8.313,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,56 puan ve yüzde 1,52 değer kazancıyla 8.306,23 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 62 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,53 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1,02 ile spor oldu.

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