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Tokat'ta mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıldır istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tokat'ta mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıldır istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Tokat Erbaa'da 9 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve iddiaları kabul eden zanlı tutuklandı.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheli O.K, çocuk yaştaki A.K'ye karşı yaklaşık 3 senedir zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundu.

Nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli O.K. 27 Ağustos'ta gözaltına alındı.

Beyanında üzerine atılı suçlamaları kabul eden O.K. sevk edildiği Erbaa Sulh Ceza Hakimliğince çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

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