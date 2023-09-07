Tokat'ta mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıldır istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Tokat Erbaa'da 9 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve iddiaları kabul eden zanlı tutuklandı.Abone ol
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheli O.K, çocuk yaştaki A.K'ye karşı yaklaşık 3 senedir zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundu.
Nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli O.K. 27 Ağustos'ta gözaltına alındı.
Beyanında üzerine atılı suçlamaları kabul eden O.K. sevk edildiği Erbaa Sulh Ceza Hakimliğince çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.