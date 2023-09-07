Samsun'da ABD vatandaşı evde ölü bulundu

Samsun'da Irak asıllı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı 66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile ABD'de yaşayan Waleed Mohammed Saleem (66), yalnız başına tatil için Türkiye'ye geldi.
Saleem, Samsun'da kaldığı evde yerde sırt üstü yatar halde ölü bulundu. ABD vatandaşı Waleed Mohammed Saleem'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.