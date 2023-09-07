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Atmayı unuttukları el bombası araçta patladı: 4 ölü

Atmayı unuttukları el bombası araçta patladı: 4 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un kuzeyinde, bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişiden 4'ü kaçmaya çalıştıkları araçta unuttukları el bombasının patlaması sonucu öldü, 2'si kişi yaralandı.

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Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçtıkları arabada el bombasını atmayı unuttu. Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir eve ateş eden silahlı kişilerin bir süre sonra araca bindiği ancak birkaç metre ilerledikten sonra arabanın patladığı görülüyor.

Ekvador basınında çıkan haberlerde, olayın 4 Eylül'de yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

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