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Bilim insanlarından ürküten açıklama: "Şu anda yaşadıklarımız bir öncü"

Bilim insanlarından ürküten açıklama: "Şu anda yaşadıklarımız bir öncü"

California Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan, Türkiye'de yaşanan sel felaketlerinin küresel iklim değişikliğinin etkileri konusunda "öncü" niteliğinde olduğunu söyledi.

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California Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan, aynı üniversitenin Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan, Yaşar Üniversitesi (YÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve YÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Levent Kandiller ile basın mensupları bir araya geldi.

Türkiye'de son dönemde yaşanan sel felaketleri ve küresel iklim değişikliği arasındaki ilişkiye değinen Özkan, "Şu anda yaşadıklarımızı bir öncü olarak görebiliriz. Nasıl depremlerde öncüler, deprem ve artçılar var bu sel felaketlerini de öncü olarak düşünebiliriz. Bu olaylar aslında uyarıcı. Daha hızlanacağını ve daha sık olacağını düşünebiliriz." diye konuştu.

"Çözümleri de var"

Küresel iklim değişikliği sebebiyle bir bölgede sel meydana gelirken bir başka bölgede ise kuraklık veya aşırı sıcak havanın etkili olduğuna işaret eden Özkan, "Bu sorunların çözümleri de var. Bir geçiş dönemindeyiz ve bir buzul çağının içindeyiz. Bu buzul çağından ne hızla çıkacağımız tamamıyla karbon emisyonlarının miktarına bağlı. Bu süreç 100 bin yıl da olabilir, 15-20 yıl da olabilir. Bu bilincin yerleşmesi ve önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mihri Özkan, bugün "anormal" olarak değerlendirilen hava olaylarının gelecekte normalleşeceğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu olaylara karşı bir hazırlık yapılması gerekiyor. Türkiye'nin belli bölgelerinde sel olurken başka yerlerde kuraklık yaşanıyor. Genel olarak bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, Türkiye'de bir kuraklık bekleniyor. O nedenle bizim yapmamız gereken başka su kaynaklarını nereden sağlayabileceğimizi bulmak. Yani deniz suyunun arıtılması, yer altı sularımızın iyileştirilmesi, sel felaketlerindeki aşırı suların depolanması, inovasyon teknolojilerini geliştirip bu suyu kara günlerde kullanmak gerekiyor."

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