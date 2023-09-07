Ahmet Ercan haritayı açtı tek tek gösterdi! İşte en büyük depremlerin görülebileceği iller
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski yüksek olan iller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye il sınırları kapsamında en büyük depremlerin görülebileceği illeri tek tek sıraladı. İşte o iller...Abone ol
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle büyük acı yaşadı. 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından hangi iller deprem açısından riskli sorusu akıllara geldi.
Bu konuda sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de en büyük depremlerle karşılaşabilecek illeri sıraladı.
İşte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a göre, Türkiye'de en büyük depremlerin yaşanabileceği iller...
Adana M7,1, Adıyaman M6,9, Afyon M6,9, Ağrı M7,5, Aksaray M6,5, Amasya M7,3 Ankara M6,6, Antalya M7,0(!),Ardahan M6,5, Artvin M6,5, Aydın M7,3