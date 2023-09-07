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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kavşaktaki motosiklete çarptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kavşaktaki motosiklete çarptı!

Düzce'de dürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kavşaktan dönen motosiklete çarptı. Meydan agelen kazada savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, D-655 kara yolu Karaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih A. hakimiyetindeki 67 AAS 450 plakalı Fiat marka otomobil, kavşağa girişte ansızın dönüş alan M.Ç. idaresindeki 81 ADF 183 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kontrollü verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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