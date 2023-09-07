ABD, Kiev'e zırh delici seyreltilmiş uranyum mühimmatı gönderecek! Rusya'dan tepki gecikmedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ziyareti bugün de devam ediyor. Ziyaret sırasında ABD Savunma Bakanlığı, yeni yardım paketi kapsamında Kiev yönetimine seyreltilmiş Uranyum mühimmatı gönderileceğini duyurdu. Rusya bunun "suç" olduğunu söyleyerek ABD'ye tepki gösterdi.

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ABD, Ukrayna'ya zırh delici seyreltilmiş uranyum mühimmatı gönderecek. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık yeni güvenlik yardım paketini açıkladı.

Paketin bir parçası olarak Ukrayna'ya Abrams tankları için seyreltilmiş uranyum mühimmatı temin edileceği kaydedildi. Pentagon, askeri yardımın tanksavar sistemleri ile ABD yapımı HIMARS roketatarları için ek cephaneliği de kapsayacağını duyurdu.

Karara Rusya'dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bu silahların Ukrayna'ya verilmesinin suç olduğunu söyledi.

Seyreltilmiş uranyum, mermilere, zırh kaplamasını kolayca delme imkanı sağladığı için mühimmat olarak kullanılıyor. Uranyum tozunun yutulması ya da solunması kanser ve doğum kusurları dahil olmak üzere sağlık riskleri taşıyor.

Peskov: Sonuçlarından ABD sorumlu olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderme kararına tepki göstererek "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır." dedi. ​​​​​​​​​​​​​​ Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. ABD'nin Ukrayna’ya göndereceği Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmatlar hakkında açıklama yapan Peskov, bunun "çok kötü" olduğunu belirtti. Bu mühimmatların geçmişte Yugoslavya'da aktif bir şekilde kullanıldığına işaret eden Peskov, bu mermilerin kullanımının uluslararası kuruluşlar tarafından bile kaydedilen çok üzücü sonuçlara yol açtığını vurguladı. Peskov, "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır. Herkes bunun bilincinde olmalıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığına dikkati çekerek bu sorunların mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesilleri üzerinde de hissedildiğini dile getirdi.

Uranyum mermileri Abrams tanklarında kullanılacak

Seyreltilmiş uranyum mermilerinin, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik edeceği 31 M1 Abrams tankı için olduğu kaydedildi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND'da görevli nükleer uzmanı ve politika araştırmacısı Edward Geist, bu mermilerin bazı radyoaktif özelliklerini koruduğu ancak nükleer bir silah gibi nükleer reaksiyon göstermediği değerlendirmesini yaptı.

Mermilerin oldukça yoğun ve büyük momentuma sahip olduğunu belirten Geist, zırhları deldiğini ve ileri derecede ısıtarak alev almalarına yol açtığını söyledi. Bu tür mermilerin, Soğuk Savaş sırasında ABD tarafından Sovyet tanklarını imha etmek için geliştirildiği belirtiliyor.

ABD'nin yeni yardım paketi, ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken'ın Kiev ziyareti sırasında geldi.

Ziyaretin ilk gününde Ukrayna lideri ile biraraya gelen Blinken ardından Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile ABD'li fast food zincirinin restoranına gitti.

2 bakanın karşılıklı patates kızartması ve turta yedikleri anlar böyle görüntülendi.

Rus İHA'sı Romanya'ya mı düştü

ABD'li bakanın ziyareti sürerken Rusya'nın saldırıları da devam etti. Donetsk bölgesindeki Kostiantinivka füzeyle hedef alındı

Füzenin isabettiği çarşı enkaza döndü ölenler ve yaralananlar oldu

İzmail Limanı'na düzenlenen drone saldırısında ise liman altyapısı ile bölgedeki yönetim binalarında hasar oluştuğu açıklandı.

Tuna nehrinin Tomanya tarafında gerçekleştiği belirtilen video ise sosyal medyada paylaşıldı

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar "Rus insansız hava aracı olabilecek bir nesnenin parçalarının Romanya topraklarına düştüğünü" söyledi.

Parçaların neye ait olduğunu doğrulamak için analiz edileceğini açıkladı