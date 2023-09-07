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Kırklareli’nde selde hayatını kaybeden doktor ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırklareli’nde selde hayatını kaybeden doktor ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

KIRKLARELİ'nde meydana gelen selde hayatını kaybeden Doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar'ın cenaze namazı İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Taş Camii’nde kılındı. 3 ay önce evlendikleri öğrenilen Bağışlar çifti, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Anestezi Asistanı Doktor Selman Bağışlar ve eşi diyetisyenlik bölümü son sınıf öğrencisi Mihriban Bağışlar da vardı.

Kaldıkları bungalov evde sele kapılarak hayatını kaybeden çiftin 3 ay önce evlendikleri öğrenildi. Talihsiz çiftin naaşı, cenaze namazı için İstanbul’a getirildi.

Zeytinburnu’ndaki Taş Camii’nde kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı.

Cenaze namazının ardından Selman Bağışlar’ın cenazesi Antalya’nın Alanya ilçesine, Mihriban Bağışlar’ın cenazesi ise Zeytinburnu’ndaki Silivrikapı Ayvalık Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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