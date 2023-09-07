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THY'nin yarınki bazı seferleri iptal edildi

THY'nin yarınki bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano-İstanbul ile TK 1895-96 İstanbul-Milano-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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