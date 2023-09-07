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Mehmet Şimşek'ten 'maaş zammı' açıklaması! Bundan sonra hedef enflasyona göre yapılacak

Mehmet Şimşek'ten 'maaş zammı' açıklaması! Bundan sonra hedef enflasyona göre yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi. Bakan Şişek, bundan sonra maaş artışlarının da hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi. Bakan Şimşek, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadesini kullandı. İşte Şimşek'in açıklamasından satır başları...

Yeni bir bireysel emeklilik modeli geliyor

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz görüyoruz. 

- Programın dış kaynak ayağını çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. 

- İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak. 

KKM'den çıkış nasıl olacak?

- Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak. 

- Kur hedefimiz yok, kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak.

- KKM'den çıkış stratejisini kamuoyuyla daha sonra paylaşacağız.

İhracata ve güçlü destek vereceğiz

- OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu döngüye gireceği yönünde, onun için bir geçiş dönemi öngördük, şu anda o geçiş dönemindeyiz.

- İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımcılara ihracata çok güçlü destek vereceğiz.

Memur ve emekli maaş zamları...

- Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş, şimdi bunun bir ayağı kalıyor, dış kaynak ayağı, ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum. 

- Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak.

- Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak.

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