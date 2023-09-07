Amasya'da acı kaza! otomobil ve hafif ticari araç birbirine girdi: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Amasya Merzifon'da kontrolden çıkan otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı.

Abone ol

İlknur Yılmaz (33) yönetimindeki 16 U 7001 plakalı otomobil ile Çorum'dan Merzifon yönüne giden Gökhan Ş. yönetimindeki 05 DZ 846 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı. Savrulan otomobil ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü İlknur Yılmaz ile araçtaki Yunus Emre (3), Dila (4), Talha (3), Ergin (41) ve Sami Yılmaz (51) ile Halime Çınar (45), Yusuf (3) ve Hamza Cufadar (3) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Yılmaz (3) kurtarılamadı.