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Manisa'da feci kaza! İş makinası şoförün üzerine devrildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'da feci kaza! İş makinası şoförün üzerine devrildi

Manisa Yunusemre'de kontrolden çıkan iş makinası kamyonun üzerine devrildi. Meydana gelen kazada kamyon şoförü yaralandı.

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarı'nda yapımı süren bir fabrika şantiyesinde çalışan fore kazık makinesi, aynı bölgede beton döken 35 HEA 37 plakalı beton kamyonunun üzerine devrildi.

Araç içerisine sıkışan kamyon şoförü Tevfik Türker (42), itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi şantiyede yapılan Türker, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı.

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