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Kayıp ekonomist olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kayıp ekonomist olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in evinin yakınlarında bulunan kafatası ve kemik parçalarının kendisine ait olduğu tespit edildi.

Kayıp ekonomist olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi

İlçeye bağlı  Fındıklı Deresi mevkiinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede bulunan kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelenmesi tamamlandı.

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Kayıp ekonomist olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi

Yapılan çalışmalarda, bulunan kafatası ve kemik parçalarının tamamının Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

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Kayıp ekonomist olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi

Berzeg'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi.

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Kayıp ekonomist olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi
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