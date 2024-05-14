Kayıp ekonomist olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi
Anadolu Ajansı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in evinin yakınlarında bulunan kafatası ve kemik parçalarının kendisine ait olduğu tespit edildi.
İlçeye bağlı Fındıklı Deresi mevkiinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede bulunan kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelenmesi tamamlandı.
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Yapılan çalışmalarda, bulunan kafatası ve kemik parçalarının tamamının Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.
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Berzeg'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi.
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