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Seçim sonrası rakıya zam geldi! İşte zamlı rakı fiyatları...

Seçim sonrası rakıya zam geldi! İşte zamlı rakı fiyatları...

Seçim bitti, ilk zam haberi geldi! Rakı fiyatlarına zam yapıldı. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zamlı fiyatları duyurdu...

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Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, rakıya zam geldiğini duyurdu. Dündar zamlı tarifeyi, "Yarın zamları ilan edeceğiz demiştim dakika bir gol bir rakıya büyük zam geldi" notuyla duyurdu.

Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 589 lira olurken, 70 cl’lik rakı fiyatı 429 lira oldu. Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 319 lira, 35 cl’lik şişesi ise 239 lira oldu.

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