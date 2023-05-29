Süper Lig'in 36. haftasında görevde yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ankaragücü-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan, Fenerbahçe-Antalyaspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek

Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan