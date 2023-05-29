Süper Lig'in 36. haftasında görevde yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ankaragücü-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan, Fenerbahçe-Antalyaspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.
Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan