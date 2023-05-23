Hülya Çavuşoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Mevlüt Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu kaç yaşında?

Türkiye 2. tur seçimlere giderken seçim açıklamaları ile ilgi çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Özellikle eşi Hülya Çavuşoğlu. 27 yıldır Mevlüt Çavuşoğlu ile evli olan Hülya Çavuşoğlu'nun bir kızı vardır. Ekonomi Bölümü mezunu olan Hülya Çavuşoğlu, 1990 yılında ise yüksek lisansını tamamlamıştır.

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2. tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Türkiye yeniden sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Büyük seçime günler kala açıklamaları ile dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu'nun hayatı da merak ediliyor. Özellikle eşi Hülya Çavuşoğlu kimdir, ne iş yapıyor sorularının yanıtı araştırılıyor. 19 Eylül 1993 tarihinde Mevlüt Çavuşoğlu ile evlenen Hülya Çavuşoğlu, Ekonomi Bölümü mezunu olan Hülya Çavuşoğlu, 1990 yılında ise yüksek lisansını tamamlamıştır.

Hülya Çavuşoğlu kimdir, ne iş yapıyor?

Mevlüt Çavuşoğlu eşi olarak tanınan Hülya Çavuşoğlu çoğu kişinin merak ettiği isimler arasında yer almaktadır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 27 yıldır sürdürdükleri evlilikleri sebebiyle Hülya Çavuşoğlu kimdir sorusu büyük ilgi uyandırmaktadır.

Hülya Çavuşoğlu 1986 senesinde Gazi Üniversitesi'den mezun olmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. 1990 yılında ise yüksek lisansını tamamlamıştır. 1995 yılında ise Westminester College de Business Management programını tamamlamıştır. Ardından müdür yardımcılığı ve yönetim kuruluğu üyeliği yapmıştır. 19 Eylül 1993 tarihinde Mevlüt Çavuşoğlu ile evlenmiştir. 1994 senesinde ise bir kız çocuk sahibi olmuştur.

Hülya Çavuşoğlu ne iş yapıyor?

Hülya Çavuşoğlu mesleği ve Hülya Çavuşoğlu ne iş yapıyor soruları oldukça merak edilmektedir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Hülya Çavuşoğlu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi görevini de devam ettirmektedir.