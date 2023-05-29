Türkiye Finans'ın yeni yönetim kurulu üyesi Hakan Bekiroğlu oldu

Yıldız Holding Uyum ve Genel Hukuk Direktörü Hakan Bekiroğlu, Türkiye Finans Katılım Bankası'na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası 32. Olağan Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

2022 sonuçlarının değerlendirildiği genel kurulda, yönetim kurulu üyeliklerine yönelik değişiklik teklifleri de kabul edildi. Buna göre toplantıda, 7 kişiden oluşan yönetim kurulundaki mevcut üye Eren Güra'nın, görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılacağı belirtildi.

Toplantıda, bankanın yeni yönetim kurulu üyesi olarak ise 23 yıllık mesleki deneyime sahip, Yıldız Holding Uyum ve Genel Hukuk Direktörü Hakan Bekiroğlu'nun atandığı açıklandı.

Bu atamayla Türkiye Finans Yönetim Kurulu'nda, Yönetim Kurulu Başkanı Wael Abdulaziz A. Raies, yönetim kurulu üyeleri Sara Abdullatif A Nugali, Moath Saad M. Alnasser, Meriç Uluşahin, Müge Öner, Hakan Bekiroğlu ile aynı zamanda bankanın Genel Müdürü olan Murat Akşam'ın görev yapacağı duyuruldu.

1975'te Yunanistan'da doğan Bekiroğlu, 2000'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve 2004'te Yeditepe Üniversitesi'nden Uluslararası İşletme Hukuku alanında İşletme Yüksek Lisans Derecesini aldı.

Kariyerine 2000'de Yunanistan'da Adem Bekiroğlu Hukuk Bürosu'nda başlayan Bekiroğlu, daha sonra 2003-2006 arasında Frito Lay Türkiye'de, 2003-2009 arasında ise Idea Hukuk Bürosu'nda Kıdemli Avukat olarak çalıştı.

Bekiroğlu, 2009-2013 arasında Demirdöküm ve Vaillant Grubu'nda Hukuk Müdürü olarak görev yaptı. 2013-2022 arasında Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ) bünyesinde Uyum ve Hukuk Baş Müşaviri olarak çalışan Bekiroğlu, 2022 Şubat'tan bu yana Yıldız Holding'de Uyum ve Genel Hukuk Direktörlüğü görevini sürdürüyor.

Toplam 23 yıllık mesleki deneyime sahip Bekiroğlu, Mayıs 2023 itibarıyla Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.