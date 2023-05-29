Sinan Oğan'ın oyları kime ne kadar gitti? Anketçiler cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 oyunun kime gittiği merak konusu oldu. Konsensüs araştırma şirketi Başkanı Murat Sarı, "Yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yarısı da Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmiş görünüyor" dedi.

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2. tur seçimlerde en çok merak edilenlerden biri de ilk turda ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan, ikinci turda ise Cumhur İttifakı’na destek veren Sinan Oğan’a verilen oyların hangi adaya yöneleceği oldu.

Kamuoyu araştırmacıları ilk veriler üzerinden Hürriyet'e şu değerlendirmeleri yaptı:

Hakan Bayrakçı (Sonar): “Şimdiki verilere göre iller üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’a verilen 5.2 oyun 0.7 si sandığa gitmemiş. 2.5’i ise Erdoğan’a oy vermiş. Detaylı bir araştırma henüz yapılmadı tabii, net durum araştırmadan sonra ortaya çıkar.”

Özer Sencar (Metropoll): “ATA İttifakı’nın oylarının çoğunluğunun Erdoğan’a gitmiş olması muhtemel. Ama rakam olarak belirgin bir şey söylemek mümkün değil. Daha sonra ayrıntılı bir araştırma yapmak gerekir. Bence Sinan Oğan’a oy veren insanlar kendi hür iradeleriyle daha önceki düşünceleri neyse oraya gittiler. Çünkü bu kesiminin büyük kısmı eğitimli kesim. Böyle bir kesim birisinin yönlendirmesiyle doğrudan bir yere gidecek bir kesim değil.”

Murat Sarı (Konsensus): “Yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yarısı da Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmiş görünüyor. Ama önemli bir kısmı da sandığa gitmemiş diyebiliriz. Bu konuda bir araştırmamız olacak.”