"Erdoğan gitmelidir" şeklindeki kapak tepki çekmişti! Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala "Erdoğan gitmelidir" şeklinde bir kapakla okurlarının karşısına çıkarak Türkiye'den büyük bir kesimin tepkisini çeken The Economist, seçim sonuçlarına da geniş yer ayırdı.

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Dünyanın önce gelen ekonomi dergilerinden İngiltere merkezli The Economist, 14 Mayıs seçimlerinden önce tartışma yaratacak bir kapak yaptı. "2023'ün en önemli seçimi" denilen kapakta "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist'in kendisiyle ilgili yaptığı kapağa sert sözlerle tepki göstermiş ve "14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki, Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak" demişti.

Dün ise Türkiye 2. kez sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yüzde 52.16 oranında oy aldı.

"Abartı" ifadesi dikkat çekti

Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken The Economist'in seçim haberi ise oldukça dikkat çekici detaylar barındırdı. Seçim sonuçlarını internet sitesinde ilk sıradan veren The Economist, "Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Haberde, "Türkiye'yi 20 yıldır önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, şimdi bunu beş ve belki daha fazla yıl daha sürdürecek" denildi.

Dünya basınında seçim manşetleri...

"Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı"

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul ve Ankara'da vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve sokaklarda Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladığını kaydetti.

Erdoğan'ın ilk açıklamasında seçmenlere teşekkür ettiği ifadelerinin yer aldığı haberde, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı." değerlendirmesine yer verildi..

Frankfurter Allgemeine Zeitung "Erdoğan: Mezara kadar birlikte olacağız" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimi kazandığı, muhalefetin şimdi kritik bir sınavla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bild gazetesi, "Türkiye'deki seçimde Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın kamuoyunun karşısına çıkarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu tamamladık. Halkıma, bize bir demokrasi şöleni yaşattığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmasına yer verildi.

Frankfurter Rundschau gazetesi seçimi, "Türkiye'de ikinci tur seçim. Erdoğan kutluyor, Kılıçdaroğlu yenilgiyi kabul ediyor" başlığıyla manşetten duyurdu.

"Ebedi Erdoğan"

Spiegel de "Ebedi Erdoğan" başlığını kullandığı haberinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçimini kazandığı belirtildi ve bunu nasıl başardığı analiz edildi.

İtalyan basını: Muhalefetin hayalleri paramparça

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, "Türkiye'de Erdoğan, seçimin 2. Turunu oyların yüzde 52'sini alarak, cumhurbaşkanlığını teyit etti" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını duyurdu.

La Repubblica gazetesi de seçim sonucunu "Türkiye'de seçimler: Erdoğan kazanıyor. Muhalefetin hayalleri paramparça" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya geldiği belirtilirken, "Erdoğan'ın ikinci turda sağlam bir çoğunluk elde etmeyi başardığı" değerlendirmesi yapıldı.

La Stampa gazetesi de "Türkiye'de İkinci Tur: Erdoğan kazandı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan 2028'e kadar iktidarda kalacağı ve sokaklarda kutlamaların yapıldığı belirtildi.

"Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 20 yılı aşan iktidarına son veremedi"

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse, "Erdoğan, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimini kazandı" manşetiyle verdiği haberinde resmi olmayan sonuçları okuyucularıyla paylaştı. Haberde, "Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın 20 yılı aşan iktidarına son veremediği" vurgulandı.