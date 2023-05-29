Seçim sonrası altın fiyatları yükseldi 29 Mayıs çeyrek altın kaç TL? İslam Memiş: Bunu yapan kaybetti

Türkiye dün sandık başına gitti ve seçimini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrası piyasalardaki durum merak ediliyor. Seçim öncesi rekor kıran dolar da yükseliş devam ederken altında da durum değişmedi. Altın da haftaya yükselişle başladı.

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29 Mayıs 2023 seçim sonrası altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu? Seçim öncesi kuyumcularda kuyruk oluşturanlar şimdilerde bin pişman...

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı,günü 1.250 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 1.255 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, 1.946 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

ABD'de borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki yazısında seçim sonrası beklentisini yazdı ve şunları kaydetti:

Seçim sonuçlarının bu haftaya pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşler yaşanabilir.

TL’de ve borsa da bekleyenler kazandı, seçimlerden önce döviz ve altın alanlar kaybetti.

Kısa vadeli pozitif seyir, yatırımcılara fırsat sunmuş olacak. Döviz ile ticaret yapan, döviz ve altın alımı için fırsat kollayanlar şanslı.Altının gram fiyatında bin 350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim.Bu hafta Türkiye için pozitif.