Aksaray'da bir polis kız arkadaşı tarafından vuruldu!

Aksaray'dan son gelen haber feci...Bir rezidansta kız arkadaşının silahla yaraladığı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, bir rezidansın 3. katında ikamet eden polis memuru Abdullah E. ile kız arkadaşı Aysel G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aysel G, polisin tabancasıyla Abdullah E'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Abdullah E, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Aysel G, polis ekiplerince gözaltına alındı.