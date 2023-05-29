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Evde bakım maaşları kesilecek mi? 2023 hangi durumlarda maaş kesilir?

Evde bakım maaşları kesilecek mi? 2023 hangi durumlarda maaş kesilir?

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen ve yılda iki kez zamlanan evde bakım maaşları kesilecek mi sorusu gündem oldu. Evde bakım maaşı yönetmeliği Resmi Gazete yayımlamdı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi evde bakım maaşı kesilecek mi, haziran ayı evde bakım maaşları eksik mi yatacak araştırması yapmaya başladı.

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Hasta engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere ödenen ve 2023 yılının başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşları kesilecek mi sorusu bugün binlerce vatandaşın gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre, evde bakım maaşına hak kazanmak için hane gelirinin asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması şartı getirildi.


Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Faggo, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğiyle binlerce vatandaşın maaşının kesileceğini söyledi.

Resmi Gazete'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' yayımlandı .

Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için 'Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)', 'Belirgin ÖGV' ve 'Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)' ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek.

Evde bakım yardımı ödemeleri, devir, temlik ve haciz edilemeyecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek.

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