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Teoman'ın kızının annesi kimdir? Teoman evlendi mi, eşi kimdir?

Teoman'ın kızının annesi kimdir? Teoman evlendi mi, eşi kimdir?

Rock müziğinin sevilen isimleri arasında olan Teoman, geçtiğimiz gün 10 yaşındaki kızı Zeyno ile görüntülendi. Teoman'ın kızını görenler gözlerine inanamadı. Birçok kişi ise Teoman'ın kızının olduğundan bile habersizdi. peki 55 yaşındaki Teoman kiminle evlendi? Kızı Zeyno'nun annesi kimdir?

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Unutulmaz rock şarkılara imza atan, tarzı ile her dönem ilgi odağı olan Teoman, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de kızı Zeyno ile görüntülendi. Boyuna gelen 10 yaşındaki kızı Zeyno'yu görenler ise gözlerine inanamadı. Birçok kişi Teoman ne zaman evlendi, kiminle evlendi, kızı Zeyno'nun annesi kim sorularına yanıt aradı. Ünlü şarkıcı Teoman 30 Aralık 2012 yılında Ayşe Kaya ile evlendi. Ayşe Kaya'nın 2013 yılında Zeyno Şazi Yakupoğlu isminde bir kızı oldu. 2015 yılında boşanan çiftin kızları Zeyno 10 yaşına geldi. 

EYT bana da vurdu

Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" açıklamasında bulunan şarkıcı, emekli hayatı yaşadığını söyleyerek, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" dedi. 

Teoman geçtiğimiz hafta, "Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" diye konuşmuştu.

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