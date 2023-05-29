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Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan’a tebrik

Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan’a tebrik

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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Dibeybe açıklamasında, "Cumhurbaşkanı olmayı başarmasa da siyasi süreci koruduğu ve demokrasi kurallarına uyduğu için muhalefeti selamlıyorum. Türk milletinin ilerlemesinin ve refahının devamını dilerim” diye konuştu.

Orban’dan Erdoğan’a tebrik
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, tartışılmaz seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı” açıklamasını yaptı.

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