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Erkan Baş'tan ilk açıklama: 'Seçim sonucu ne olursa olsun…'

Erkan Baş'tan ilk açıklama: 'Seçim sonucu ne olursa olsun…'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değerlendirmede bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek" dedi.

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesinin ardından ilk açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan Baş şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!"

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