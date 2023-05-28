BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  POLİTİKA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Abone ol

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye yakışan bir olgunlukla barış içinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti 'Nerede yanlış yapıyoruz' diye kafa yormaya davet ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum
Formula 1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Formula 1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan Tweeti! Bakan olacak deniyordu
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan Tweeti! Bakan olacak deniyordu
Ordu'da seçime kan bulaştı! Cemal Enginyurt duyurdu: İYİ Partili Erhan Kurt öldürüldü!
Ordu'da seçime kan bulaştı! Cemal Enginyurt duyurdu: İYİ Partili Erhan Kurt öldürüldü!
YSK Başkanı Yener ilan etti: Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi!
YSK Başkanı Yener ilan etti: Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi!
Putin'den Erdoğan'a tebrik ve övgü: "Sevgili dostum"
Putin'den Erdoğan'a tebrik ve övgü: "Sevgili dostum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Pakistan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Pakistan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı
La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı
Selahattin Demirtaş'tan olay seçim açıklaması: Büyük bir operasyon yapıldı
Selahattin Demirtaş'tan olay seçim açıklaması: Büyük bir operasyon yapıldı
Meral Akşener: Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum
Meral Akşener: Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum
2. tur seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı'dan muhalif seçmene 9 tavsiye
2. tur seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı'dan muhalif seçmene 9 tavsiye