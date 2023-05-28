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HABER /  POLİTİKA

Mehmet Şimşek'ten Erdoğan Tweeti! Bakan olacak deniyordu

Mehmet Şimşek'ten Erdoğan Tweeti! Bakan olacak deniyordu

Eski Maliye Bakanı Şimşek, seçim sonuçları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Şimşek paylaşımında "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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