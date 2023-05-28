Ordu'da seçime kan bulaştı! Cemal Enginyurt duyurdu: İYİ Partili Erhan Kurt öldürüldü!

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan galip çıkarken, Ordu'da seçim kutlamaları sırasında İyi Parti üyesi Erhan Kurt öldürüldü.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tur oylaması sonuçlarının açıklanması sonrası Ordu'nun Gülyalı ilçesinde İyi Parti'nin teşkilat binası önünde bulunan Erhan Kurt’a yoldan geçen bir grup saldırdı.

Saldırıda bıçaklanarak ağır yaralanan Erhan Kurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Muhalefetten sert tepkiler peş peşe geldi

CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti'den isimler, Ordu'da seçim kutlamaları sırasında "İyi Parti üyesi Erhan Kurt'un öldürüldüğünü" söyledi.

"Sürecin kararlı takipçisi olacağız"

İyi Parti Genel Sekreteri ve milletvekili Uğur Poyraz da "Bu akşam İyi Partimizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve İyi Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

"Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Cemal Enginyurt, "Yazıklar olsun! Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu!! AK Partililer Ordu Gülyalı’da kutlamada CHP üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler. Mutlumusunuz ey yönetenler kin ve nefret diliniz sonuç buldu. Yazıklar olsun! Başımız sağ olsun Ordu’m. Mekanın cennet olsun kardeşim" açıklamasını yaptı.

Enginyurt, paylaştığı videoda da "Her gün kin ve nefret kustun ve nihayet kin ve nefret dilin Ordu Gülyalı’da bir delikanlının canına sebep oldu. CHP üyesi bir delikanlı Emrah Kurt, bu pis dilin yüzünden bu akşam AKP’li çeteler tarafından şehit edildi. Rahat mısın, huzurlu musun, nasıl uyuyacaksın Recep Tayyip Erdoğan" ifadesini kullandı.

"Bu kin ve nefrete yazıklar olsun"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun da "Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Bu cinayetin hesabı sorulana, tüm sorumlular cezasını bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız!" dedi.

"İftira ve nefret siyasetiyle milleti birbirine düşürenleri lanetliyorum"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Ordu ili Gülyalı ilçesinde AK Partililer tarafından bıçaklanarak öldürülen Erhan Kurt’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Katillerin gereken cezayı almasını bekliyor, yalan, iftira ve nefret siyasetiyle milleti birbirine düşürenleri lanetliyorum" ifadesini kullandı.