BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SPOR

La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı

La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, art arda iki maçtır aldığı yenilgilerin ardından 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Abone ol

Barcelona'nın, Mallorca karşısındaki galibiyet gollerini Ansu Fati (2) ve "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira attı.

Mallorca'nın Senegalli oyuncusu Amath Ndiaye, Barcelonalı Alejandro Balde'ye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Oyun alanını Barcelona sağlık ekibinin yardımıyla terk eden Balde'nin sağ ayak bileği bağlarından sakatlık geçirdiği ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

La Liga şampiyonu Barcelona puanını 88'e çıkarırken, Mallorca 47 puanla 12. sırada kaldı.

Ligin 37. haftasındaki diğer maçlarında şu sonuçlar alındı:


Atletico Madrid-Real Sociedad: 2-1


Cadiz-Celta: 1-0


Getafe-Osasuna: 2-1


Girona-Real Betis: 1-2


Rayo Vallecano Villarreal: 2-1


Valencia-Espanyol: 2-2


Athletic Bilbao-Elche: 0-1


Almeria-Valladolid: 0-0.

 Küme düşen ikinci takım Espanyol oldu

La Liga'da Elche'nin ardından küme düşen ikinci takım, Valencia deplasmanında 90+3. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Espanyol oldu.

Organizasyona veda edecek son takım, Cadiz (41), Getafe (41), Valencia (41), Almeria (40), Celta (40) ve Valladolid (39) arasından, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Ligde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad olurken, Villarreal ve Real Betis Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş'tan olay seçim açıklaması: Büyük bir operasyon yapıldı
Selahattin Demirtaş'tan olay seçim açıklaması: Büyük bir operasyon yapıldı
Meral Akşener: Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum
Meral Akşener: Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum
2. tur seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı'dan muhalif seçmene 9 tavsiye
2. tur seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı'dan muhalif seçmene 9 tavsiye
Mustafa Varank mesajı patlattı: Bay Bay Kemal
Mustafa Varank mesajı patlattı: Bay Bay Kemal
Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilk yorum! "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra..."
Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilk yorum! "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra..."
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama! CHP liderliğinden istifa etmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama! CHP liderliğinden istifa etmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, Kosova sokaklarında davullu zurnalı kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, Kosova sokaklarında davullu zurnalı kutlanıyor
Cübbeli Ahmet Hoca 'rüyam gerçek çıktı" deyip muhalefeti destekleyenlere 'Ebu Cehil' benzetmesi yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca 'rüyam gerçek çıktı" deyip muhalefeti destekleyenlere 'Ebu Cehil' benzetmesi yaptı
Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum
Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum
Binali Yıldırım: Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi
Binali Yıldırım: Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi