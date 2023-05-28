BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

2. tur seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı'dan muhalif seçmene 9 tavsiye

2. tur seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı'dan muhalif seçmene 9 tavsiye

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini bilen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, seçim sonrası muhalif seçmenlere 9 kritik tavsiyede bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.16 oy alarak kazandı. Rakibi Kılıçdaroğlu, yüzde 47.84 oy aldı.

İkinci tur seçinin ardından gözler anket firmalarına çevrildi. İlk tur seçimlerini bilerek dikkatleri üzerine çeken SONAR, ikinci tur tahminlerini de tam isabetle bildi.

İkinci turu da nokta atışı bildi

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR anketinde Erdoğan yüzde 52.1, Kılıçdaroğlu yüzde 47.9 oy aldı.

Bayrakçı, sandıkları yüzde 99 oranında açılmasının ardından sıcağı sıcağına sosyal medya hesabından muhalif seçmenlere 9 tavsiye başlığıyla önerilerde bulundu. 

"40 sene daha bekleyeceğinizi bilmelisiniz"

Bayrakçı, "Erdoğan’a oy veren seçmenler de dahil bütün seçmenlerin beğeneceği ve benimseyeceği bir lideri partinize Genel Başkan seçmelisiniz." ifadelerine yer verdi.

CHP tabanına ve partililere "Kılıçdaroğlu'nu değiştir" mesajı veren Bayrakçı, tavsiyelerini "Ya da bu söylediklerime inanmayıp bana hakaret ederek aynen devam etmelisiniz ve bu durumda da kazanmak için 40 sene daha bekleyeceğinizi bilmelisiniz." diyerek tamamladı.

SONAR ikinci tur anketi

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank mesajı patlattı: Bay Bay Kemal
Mustafa Varank mesajı patlattı: Bay Bay Kemal
Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilk yorum! "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra..."
Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilk yorum! "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra..."
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama! CHP liderliğinden istifa etmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama! CHP liderliğinden istifa etmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, Kosova sokaklarında davullu zurnalı kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, Kosova sokaklarında davullu zurnalı kutlanıyor
Cübbeli Ahmet Hoca 'rüyam gerçek çıktı" deyip muhalefeti destekleyenlere 'Ebu Cehil' benzetmesi yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca 'rüyam gerçek çıktı" deyip muhalefeti destekleyenlere 'Ebu Cehil' benzetmesi yaptı
Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum
Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum
Binali Yıldırım: Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi
Binali Yıldırım: Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi
Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu
Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu
Suriye’nin kuzeyinde Recep Tayyip Erdoğan sevinci
Suriye’nin kuzeyinde Recep Tayyip Erdoğan sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı