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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı.

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Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yüzlerce Azerbaycanlı ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği yakınlarındaki parkta toplanarak seçim başarısı nedeniyle Erdoğan'ı kutladı.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Bazı vatandaşlar havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, Erdoğan posterleri ve iki ülkenin bayraklarıyla donattıkları arabalarla Bakü sokaklarında tur attı.

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