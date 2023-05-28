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Bayburt’ta sandıkların yüzde 100’ü açıldı! Erdoğan'a rekor oy çıktı

Bayburt’ta sandıkların yüzde 100’ü açıldı! Erdoğan'a rekor oy çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bayburt’tan rekor denilebilecek oy çıktı. Buna göre 48 bin 199 oyun kullandığı kentte Erdoğan’a 39 bin 783 oy verildi. Kılıçdaroğlu ise 8 bin 416 oyda kaldı.

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Her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük teveccüh gösteren Bayburt’ta sandıkların yüzde 100’ü açıldı.

Cumhurbaşkanı'na rekor oy çıktı

291 sandığın kurulduğu şehirde, 48 bin 199 oy geçerli sayıldı.

Katılım oranının yüzde 85,30 olduğu kentten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39 bin 783 oy aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise Bayburt’tan 8 bin 416 oy çıktı.

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