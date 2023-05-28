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Oy sayımı sürerken GENAR ve Aksoy Araştırma anket açıkladı! İşte sonuçlar...

Oy sayımı sürerken GENAR ve Aksoy Araştırma anket açıkladı! İşte sonuçlar...

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında oy sayımı sürerken kamuoyu araştırma şirketleri GENAR ve Aksoy Araştırma anket sonucu yayınladı. İşte GENAR ve Aksoy Araştırma'nın anket sonuçları...

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Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanının belli olacağı ikinci tur seçiminde oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. 

Seçim yasakları devam ederken, araştırma şirketlerinden ikinci tur seçimine dair anket paylaşımı geldi. GENAR ve Aksoy Araştırma, sandıklar kapanır kapanmaz, Twitter hesaplarından anket sonucu yayınladı.

GENAR'ın anketine göre sonuç

GENAR'ın anketine göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47 oy alacak. 

Aksoy Araştırma'nın anketine göre...

Aksoy Araştırma'nın 24-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında 81 ilde 3 bin kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre Erdoğan yüzde 53. Kılıçdaroğlu yüzde 47 oy almış görünüyor. 

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