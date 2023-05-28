Sayım sürerken CHP'den açıklama: Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın, yarış başa baş gidiyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turuna ilişkin yayın yasağı 18.15 itibarıyla kaldırıldı. Saat 19.00 itibarıyla sandıkların yüzde 85'i açılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.15, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.85 oldu.

"Yarış başa baş gidiyor"

Oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, önemli açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Şu an seçim nefes nefese devam ediyor. Bu nedenle sandıkları sakın ama sakın terk etmeyelim. Bizim elimizdeki verilere göre her iki kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın" dedi.