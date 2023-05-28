YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme sürecinde herhangi bir olumsuzluk olmamıştır

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener şunları kaydetti:

"Olumsuz bir durum söz konusu değil. İtirazlar değerlendirilmiş ve il seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlerin Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum "