Rize'de silah ve el bombasıyla oy kullandı! Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti gözaltına alındı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bir seçmen oy kabinine silahla girdi. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına silah doğrultup tehdit içerikli mesaj paylaşan şahıs şikayet üzerine gözaltına alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde oy kullanma işlemleri sona erdi oylar sayılmaya başlandı. Sandık başlarında kavgalar ve ihlaller nedeniyle tutanaklar tutulurken, Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişinin oy kabinine silah ve el bombasıyla girdiği tespit edildi.

El bombası ve silahla oy kullanıp

El bombası ve silahla oy kabinine girdikten sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına silah doğrultan şahıs, "Bu ülkenin ekmeğini yiyip ihanet eden ekmeğini yediği memleketin evladından kurşun yer” şeklinde tehdit içerikli mesajı oy pusulasının üzerine koyarak fotoğraf çekti.

Sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı

Oy kabininde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan M. Ö şikayet üzerine gözaltına alındı.