Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış

HATAY'ın KIRIKHAN ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu. Bir binanın çatısı ise araçların üzerine uçtu.

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Meteorolojinin uyardığı fırtına ve yağışlı hava Kırıkhan'da etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle, kısa sürede su birikintileri oluştu. İlçe merkezine de yoğun yağışın ardından sel indi.

Araçların güçlükle seyrettiği bölgede yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Bir kurumun çatısı ise araçların üzerine uçtu.